Corpo da menina Gabriela é encontrado em Araraquara

Após nove dias de buscas, o corpo de Gabriela Santos Leite foi encontrado na tarde desta sexta-feira (6). A menina é a sexta vítima da tragédia da Avenida 36, durante fortes chuvas que atingiram Araraquara na semana passada.



Na ocasião, o carro em que Gabriela e mais cinco familiares estavam foi engolido por uma cratera que se abriu na avenida. Todos morreram na maior tragédia já causada pelas chuvas na história de Araraquara.



Segundo informações, o corpo de Gabriela foi localizado na Avenida Paulino Rodella, no Jardim dos Manacás, bem próximo do local em que o carro caiu.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, junto com o Águia, trabalhavam diariamente desde então para localizar o corpo da menina. O Grupo de Ações em Emergências e Desastres (Gaed) também chegou a ser acionado.



