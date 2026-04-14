Festa do Clima 2026 abre inscrições para ambulantes nesta quinta-feira

Ambulante Festa do Clima -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da cidade e infraestrutura, abre nesta quinta-feira, 16 de abril, o período de inscrições para ambulantes interessados em participar da Festa Do Clima 2026. O atendimento será realizado na sede da secretaria, localizada na Avenida Comendador Alfredo Maffei, Nº 3050, no Centro, das 9h às 11h e das 14h às 15h.

Logo após o encerramento das inscrições, às 15h30, será feito o sorteio dos espaços disponíveis, com a participação de três representantes dos ambulantes. O resultado oficial será divulgado no dia seguinte.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o interessado esteja cadastrado na Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, possua inscrição municipal e licença válida da Vigilância Sanitária. No caso dos food trucks, toda a documentação exigida deve estar regularizada.



Ao todo, serão disponibilizados 20 espaços para barracas e quatro vagas destinadas a food trucks, sendo três para alimentação e uma para comercialização de chope, todos localizados na Praça Coronel Salles, palco do evento.

Após reuniões com órgãos de segurança, como a Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e o Departamento de Fiscalização, ficou estabelecida a restrição da venda de bebidas em recipientes de vidro e latas de alumínio. a comercialização será permitida apenas em copos plásticos descartáveis.

de acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, a medida tem como objetivo reforçar a segurança do público. “A iniciativa busca garantir maior tranquilidade durante o evento, que é um dos mais tradicionais da cidade e reúne milhares de pessoas em celebração a cultura local”, afirmou.

Leia Também