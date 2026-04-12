Colisão frontal entre carros deixa 2 mortos na SP-255

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um grave acidente entre dois carros deixou dois mortos na noite deste sábado (11), no km 91 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Ibaté. O acidente ocorreu próximo ao Rio Jacaré e as vítimas foram identificadas, como Diano de Oliveira Soares de 35 anos, e Rafaela Rodrigues da Silva de 32.

Segundo as informações apuradas, o casal seguia em um GM/Corsa roxo no sentido Boa Esperança do Sul quando por motivos ainda desconhecidos, houve a colisão frontal com o outro veículo que trafegava no sentido contrário. Com a força do impacto, Diano e Rafaela ficaram presos entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e realizaram o resgate, mas ambos já estavam sem vida no momento da chegada do socorro. O motorista do VW/Taos preto de 48 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Pronto-Socorro de Boa Esperança do Sul.

A Polícia Militar Rodoviária, atendeu a ocorrência e preservou o local para o trabalho da perícia. Os corpos das vítimas, foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

O caso foi registrado, como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação da Polícia Civil.

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