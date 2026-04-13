13 animais são adotados durante feira promovida pelo Canil Municipal

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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realizou no último sábado (11/03), mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos, no Canil Municipal de São Carlos. A ação resultou na adoção de 13 animais, sendo 10 cães e três gatos.

A iniciativa tem como objetivo ampliar as chances de adoção para animais acolhidos pelo município, além de promover a conscientização da população sobre a importância da guarda responsável.

Segundo o diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal, Lucas Jordão, o resultado mostra a importância tanto do trabalho contínuo quanto da realização dessas ações específicas. “Temos conseguido reduzir o número de animais abrigados e ampliar as oportunidades de adoção”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, também destacou os efeitos positivos da ação e agradeceu a participação da população. “Esse retorno da população é muito importante. Todos os animais passam por um processo completo de cuidados, com acolhimento, tratamento, castração e acompanhamento veterinário, o que garante que estejam preparados para um novo lar com segurança”, afirmou.

Todos os animais adotados por meio do Canil Municipal são entregues castrados, vacinados e microchipados, medida que assegura mais responsabilidade e controle no processo de adoção.

Dados do Departamento de Controle e Defesa Animal apontam que, somente em 2026, já foram realizadas 176 adoções no município. Em 2025, o total chegou a 490 animais adotados, demonstrando o avanço das políticas públicas voltadas à proteção e ao bem-estar animal em São Carlos.

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