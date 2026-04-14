Prefeitura realiza audiência pública no Cidade Aracy para discutir Plano de Arborização Urbana

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente, realizou na noite desta segunda-feira (13/04), no bairro Cidade Aracy, mais uma audiência pública voltada à construção do Plano Municipal de Arborização Urbana. A iniciativa busca ampliar o diálogo com a sociedade civil e garantir que o planejamento reflita as necessidades e expectativas da população.

O encontro aconteceu na Escola Estadual Luiz Viviane, onde foram apresentados o diagnóstico já elaborado, o cronograma de atividades e o mapeamento da arborização existente no município.

O trabalho técnico está sendo conduzido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, sob coordenação do professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, que participou da audiência para apresentar os resultados, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões dos moradores.

Durante a apresentação, o professor destacou a importância do envolvimento da população no planejamento urbano e ambiental da cidade.

“Muito importante a população ser bem-informada sobre as atividades de planejamento que a cidade está fazendo. O plano diretor, revisão do plano diretor, vai ser feita no futuro próximo. É muito importante que a população esteja atenta e possa ajudar a evoluir, porque a cidade nada mais é do que o local de vida de todos. Então, um município melhor, com uma cidade mais arborizada, mais sombra, gera um clima melhor, uma saúde melhor para todos”, afirmou.

O secretário municipal de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim, também reforçou a relevância da participação popular no processo e destacou os benefícios da arborização para o município.

“É muito importante a gente discutir a arborização, o projeto de arborização para o município, para que a gente consiga melhorar a qualidade ambiental e consiga reduzir o calor em nosso território”, ressaltou.

A Prefeitura informou ainda que uma nova reunião está prevista para o dia 29 de abril, às 19h, na Câmara Municipal de São Carlos, dando continuidade ao processo participativo de elaboração do plano.

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