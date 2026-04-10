Após brigas e filas, motoristas sugerem semáforo em pontilhão entre Jockey Clube e Paulistano

Pontilhão entre Paulistano e Jockey Clube: motoristas pedem instalação de semáforo - Crédito: SCA

Motoristas estão enfrentando dificuldades para transitar por uma passagem sob a rodovia Washington Luís (SP-310), na ligação entre a rua Ray Wesley Herick, no bairro Jockey Clube, e a rua Bernardino Fernandes Nunes, no Jardim Paulistano, em São Carlos.

No local, há possibilidade de passagem de apenas um carro por vez, situação que tem gerado conflitos entre motoristas e até registro de brigas devido à disputa pela vez de passagem. Além disso, condutores relatam preocupação com a segurança, principalmente no período noturno, quando filas de veículos se formam e favorecem a ocorrência de assaltos.

A situação se agravou consideravelmente nos últimos dias devido ao fechamento temporário do pontilhão do Jockey Clube, que passa por obras para construção da terceira faixa na rodovia. Com isso, boa parte do fluxo de veículos foi desviada para a estreita passagem, aumentando o volume de trânsito e os transtornos.

Uma placa de “Pare” foi instalada no sentido Jockey Clube, porém, segundo relatos de motoristas, muitos condutores não respeitam a sinalização, o que contribui para o aumento dos conflitos e do risco de acidentes.

Diante do problema, diversos motoristas entraram em contato com a redação do São Carlos Agora sugerindo a implantação de um semáforo no local como forma de organizar o fluxo e amenizar os transtornos enfrentados diariamente.

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