Mar de água doce no interior surpreende pelo tamanho e beleza natural

Vista aérea da Represa de Jurumirim, considerada um verdadeiro mar de água doce no interior paulista. - Crédito: reprodução

Considerada uma das maiores represas do estado de São Paulo, a Represa de Jurumirim chama a atenção não apenas pela beleza natural, mas principalmente por suas dimensões gigantescas. O reservatório possui 1.286 quilômetros de extensão de margens, número que representa cerca de três vezes a extensão de praias do litoral paulista, tornando o local um verdadeiro “mar de água doce” no interior do estado.

Localizada na região sudoeste paulista e formada pelo represamento do rio Paranapanema, a represa se tornou um dos principais destinos turísticos do interior, reunindo natureza, lazer e infraestrutura para visitantes durante todo o ano.

Um gigante das águas no interior de São Paulo

A grandiosidade da Represa de Jurumirim vai além da extensão das margens. O reservatório possui aproximadamente 449 km² de área inundada, sendo um dos maiores corpos d’água artificiais do estado.

Além disso, o lago se estende por cerca de 100 quilômetros de comprimento e, em alguns trechos, ultrapassa três quilômetros de largura, criando paisagens que lembram praias naturais e proporcionando espaço ideal para diversas atividades náuticas.

A represa banha ao menos dez municípios paulistas, entre eles cidades turísticas conhecidas por receber visitantes em busca de descanso, esportes aquáticos e contato com a natureza.

Turismo cresce e transforma a região

Nos últimos anos, o turismo ao redor da Represa de Jurumirim vem crescendo e impulsionando a economia local. O reservatório passou a ser utilizado não apenas para geração de energia, mas também para lazer, pesca, esportes náuticos e turismo rural.

As margens contam com áreas de praia fluvial, condomínios de lazer, marinas e pontos ideais para atividades como:

Passeios de barco

Pesca esportiva

Jet ski

Stand up paddle

Camping e turismo familiar

O desenvolvimento turístico também contribuiu para o surgimento de novos empreendimentos e infraestrutura, consolidando a represa como um dos principais destinos do interior paulista.

Origem e importância estratégica

A Represa de Jurumirim foi construída entre as décadas de 1950 e 1960 para abastecer uma usina hidrelétrica que integra o sistema energético brasileiro. A barragem possui capacidade instalada de 98 megawatts, sendo fundamental para o armazenamento e controle de água no sistema do rio Paranapanema.

Além da geração de energia, o reservatório desempenha papel estratégico na gestão hídrica da região e no abastecimento de outras usinas ao longo do rio.

Por que a Represa de Jurumirim chama tanta atenção?

O que torna a Represa de Jurumirim um verdadeiro destaque no cenário nacional é a combinação entre tamanho, beleza natural e versatilidade de uso.

Entre os principais fatores que impressionam estão:

1.286 km de extensão de margens , superando em múltiplas vezes o litoral paulista

, superando em múltiplas vezes o litoral paulista 449 km² de área inundada , comparável a grandes corpos d’água brasileiros

, comparável a grandes corpos d’água brasileiros Presença em diversos municípios turísticos

Forte crescimento do turismo e atividades náuticas

Importância estratégica para geração de energia

Esse conjunto de características faz com que a represa seja frequentemente comparada a um “oceano interior”, atraindo cada vez mais visitantes e investidores.

Um destino cada vez mais procurado

Com águas extensas, paisagens naturais e clima favorável, a Represa de Jurumirim vem se consolidando como uma das principais opções de lazer no interior paulista. O local reúne tranquilidade e infraestrutura, sendo escolhido tanto por moradores quanto por turistas em busca de descanso e contato com a natureza.

A expectativa é que o turismo continue crescendo nos próximos anos, acompanhando a valorização das regiões ao redor do reservatório e o aumento da procura por destinos fora dos grandes centros urbanos.

Leia Também