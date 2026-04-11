Mar de água doce no interior surpreende pelo tamanho e beleza natural

Considerada uma das maiores represas do estado de São Paulo, a Represa de Jurumirim chama a atenção não apenas pela beleza natural, mas principalmente por suas dimensões gigantescas. O reservatório possui 1.286 quilômetros de extensão de margens, número que representa cerca de três vezes a extensão de praias do litoral paulista, tornando o local um verdadeiro “mar de água doce” no interior do estado.
Localizada na região sudoeste paulista e formada pelo represamento do rio Paranapanema, a represa se tornou um dos principais destinos turísticos do interior, reunindo natureza, lazer e infraestrutura para visitantes durante todo o ano.
Um gigante das águas no interior de São Paulo
A grandiosidade da Represa de Jurumirim vai além da extensão das margens. O reservatório possui aproximadamente 449 km² de área inundada, sendo um dos maiores corpos d’água artificiais do estado.
Além disso, o lago se estende por cerca de 100 quilômetros de comprimento e, em alguns trechos, ultrapassa três quilômetros de largura, criando paisagens que lembram praias naturais e proporcionando espaço ideal para diversas atividades náuticas.
A represa banha ao menos dez municípios paulistas, entre eles cidades turísticas conhecidas por receber visitantes em busca de descanso, esportes aquáticos e contato com a natureza.
Turismo cresce e transforma a região
Nos últimos anos, o turismo ao redor da Represa de Jurumirim vem crescendo e impulsionando a economia local. O reservatório passou a ser utilizado não apenas para geração de energia, mas também para lazer, pesca, esportes náuticos e turismo rural.
As margens contam com áreas de praia fluvial, condomínios de lazer, marinas e pontos ideais para atividades como:
- Passeios de barco
- Pesca esportiva
- Jet ski
- Stand up paddle
- Camping e turismo familiar
O desenvolvimento turístico também contribuiu para o surgimento de novos empreendimentos e infraestrutura, consolidando a represa como um dos principais destinos do interior paulista.
Origem e importância estratégica
A Represa de Jurumirim foi construída entre as décadas de 1950 e 1960 para abastecer uma usina hidrelétrica que integra o sistema energético brasileiro. A barragem possui capacidade instalada de 98 megawatts, sendo fundamental para o armazenamento e controle de água no sistema do rio Paranapanema.
Além da geração de energia, o reservatório desempenha papel estratégico na gestão hídrica da região e no abastecimento de outras usinas ao longo do rio.
Por que a Represa de Jurumirim chama tanta atenção?
O que torna a Represa de Jurumirim um verdadeiro destaque no cenário nacional é a combinação entre tamanho, beleza natural e versatilidade de uso.
Entre os principais fatores que impressionam estão:
- 1.286 km de extensão de margens, superando em múltiplas vezes o litoral paulista
- 449 km² de área inundada, comparável a grandes corpos d’água brasileiros
- Presença em diversos municípios turísticos
- Forte crescimento do turismo e atividades náuticas
- Importância estratégica para geração de energia
Esse conjunto de características faz com que a represa seja frequentemente comparada a um “oceano interior”, atraindo cada vez mais visitantes e investidores.
Um destino cada vez mais procurado
Com águas extensas, paisagens naturais e clima favorável, a Represa de Jurumirim vem se consolidando como uma das principais opções de lazer no interior paulista. O local reúne tranquilidade e infraestrutura, sendo escolhido tanto por moradores quanto por turistas em busca de descanso e contato com a natureza.
A expectativa é que o turismo continue crescendo nos próximos anos, acompanhando a valorização das regiões ao redor do reservatório e o aumento da procura por destinos fora dos grandes centros urbanos.