PROHAB discute habitação e define próximos passos

A PROHAB São Carlos realizou, nesta terça-feira (14), mais uma Reunião Ordinária do Conselho de Administração, dando continuidade às ações voltadas à condução responsável e ao fortalecimento da gestão da companhia.

O encontro reuniu conselheiros, que participaram ativamente das discussões e deliberações, contribuindo para o andamento dos trabalhos e para a definição de diretrizes estratégicas. A participação do colegiado é considerada essencial para assegurar a organização interna e a eficiência dos processos administrativos.

De acordo com a companhia, a atuação do Conselho de Administração tem impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população, especialmente nas políticas habitacionais do município de São Carlos.

A atual gestão da PROHAB destaca que mantém o compromisso com o planejamento, a transparência e o diálogo institucional, priorizando ações conjuntas que resultem em avanços e melhorias contínuas na área de habitação em São Carlos.

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