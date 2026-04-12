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domingo, 12 de abril de 2026
Água Vermelha

Festa do Milho continua neste domingo; confira a programação

12 Abr 2026 - 07h20Por Da redação
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Festa do Milho - Crédito: Divulgação Festa do Milho - Crédito: Divulgação

A 21ª edição da Festa do Milho movimenta o Distrito de Água Vermelha, em São Carlos, neste fim de semana. O evento, realizado em frente à igreja do distrito, segue neste domingo (12) com programação diversificada, reunindo gastronomia típica, apresentações musicais e atividades culturais.

Considerada uma das celebrações mais tradicionais da região, a festa atrai milhares de visitantes e contribui para o fortalecimento da economia local, com a participação de comerciantes e artesãos.

O público pode aproveitar uma variedade de pratos à base de milho, como pamonha, curau, chica doída, milho no prato, sopa, bolo e suco, além de acompanhar shows e apresentações culturais ao longo do dia.

Programação

Domingo (12/04)

  • 9h: Roda de Capoeira (grupos convidados)
  • 11h às 13h: Orquestra Cancioneiros do Sertão
  • 16h: Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos
  • 18h: Zé Fernando
  • 20h: João Pedro e Zé Paulo

Transporte

Para facilitar o acesso ao distrito, a Prefeitura disponibiliza operação especial no transporte coletivo. A Linha 44 (Estação x Água Vermelha) conta com horários extras de ida e volta durante o evento.

Além disso, o município mantém a tarifa zero aos sábados e domingos, ampliando o acesso da população à festa.

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