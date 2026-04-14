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FESC inicia formação profissional em estética animal com curso de Banho e Tosa

14 Abr 2026 - 18h21Por Jessica CR
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FESC inicia formação profissional em estética animal com curso de Banho e Tosa -

A Fundação Educacional São Carlos deu início, na noite desta terça-feira (13), ao curso de Banho e Tosa, ampliando as iniciativas voltadas à qualificação profissional e à geração de oportunidades para a população de São Carlos.

Durante a abertura, o presidente da FESC, Eduardo Cotrim, destacou a importância da capacitação como ferramenta para inserção e crescimento no mercado de trabalho. Segundo ele, o setor pet está em expansão e oferece boas perspectivas para quem deseja ingressar ou se reposicionar profissionalmente. Cotrim também ressaltou que ações como essa contribuem para o fortalecimento da economia local e para a autonomia dos participantes.

A cerimônia contou ainda com a presença do vereador Bruno Zancheta, responsável pela destinação de emenda parlamentar que viabilizou a implantação do curso. O parlamentar enfatizou que investir em qualificação é apostar no desenvolvimento da população por meio da educação e da criação de novas oportunidades.

Com carga horária de 48 horas, o curso de Banho e Tosa oferece aulas teóricas e práticas, garantindo uma formação completa aos participantes. Ao final, será concedido certificado de conclusão, com o objetivo de ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho e estimular o empreendedorismo no segmento pet.

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