Produção Jr da UFSCar é eleita a melhor empresa júnior de São Paulo no Vórtex 2026

A Produção Jr, formada por estudantes de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, conquistou o reconhecimento de EJ Magnitude Top 1 do estado de São Paulo durante o Vórtex 2026. O evento, promovido pela Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo, foi realizado nos dias 28 e 29 de março e avaliou o desempenho das empresas juniores ao longo do primeiro trimestre do ano.

O destaque veio após a Produção Jr alcançar um faturamento bruto de R$ 210 mil entre janeiro e março de 2026 — o maior já registrado em um único trimestre na história da organização. O resultado superou os critérios do edital, que exigiam constância operacional e cumprimento de metas mensais mínimas.

De acordo com o presidente da empresa, Nícolas Cruz Caldeira, a conquista ocorreu mesmo em um período desafiador. “Mesmo em um período de transição de lideranças e férias acadêmicas, mantivemos a constância operacional exigida pelo edital. Superamos essa marca com folga em todos os meses, alcançando o faturamento acumulado de R$ 210 mil”, afirmou. Segundo ele, o valor foi decisivo como critério de desempate, colocando a empresa à frente de outras instituições do estado.

Fundada em 2000, a Produção Jr atua como uma empresa de consultoria vinculada ao Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. A organização é orientada pela docente Fabiane Lizarelli e desenvolve projetos em diversas áreas da gestão e da engenharia.

Aplicação prática e formação

Ainda segundo Caldeira, o desempenho financeiro reflete a integração entre as áreas internas e a execução de projetos mais complexos. “Nosso desempenho foi impulsionado por uma sinergia muito forte entre as áreas de vendas e de projetos, o que elevou a complexidade das soluções entregues”, explicou.

Entre os trabalhos realizados no período está um plano de negócios para a empresa Jumori, com valor superior a R$ 30 mil. No total, foram nove projetos vendidos e executados no trimestre.

Como empresa júnior, a Produção Jr não possui fins lucrativos. Os recursos obtidos são reinvestidos na capacitação dos estudantes, incluindo treinamentos, participação em eventos e atividades de desenvolvimento interno. “Esse montante é utilizado para custear treinamentos de alta qualidade e garantir a participação gratuita dos membros em visitas técnicas e grandes eventos do movimento empresa júnior”, destacou o presidente.

A premiação também amplia a visibilidade da UFSCar no cenário das empresas juniores. “Essa conquista intensifica nossa relação com o mercado externo: empresas de consultoria estratégica, bancos e multinacionais buscam a Produção Jr para conhecer nossos talentos”, afirmou Caldeira.

A organização integra o movimento empresa júnior, que busca aproximar a formação acadêmica das demandas do mercado de trabalho. Para os integrantes, a experiência proporciona desenvolvimento técnico e profissional ainda durante a graduação, preparando os estudantes para desafios reais antes mesmo da formação.

Informações da assessoria de imprensa