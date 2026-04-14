Vereadores acusam SINDSPAM de "politicagem" e "irresponsabilidade"

Crédito: SCA

Os vereadores da base de apoio do prefeito Netto Donato (PP) usaram a tribuna na sessão da Câmara Municipal realizada na tarde desta terça-feira, 14 de abril, para criticar a greve realizada pelo SINDSPAM (Sindicato dos Servidores Municipais e Autárquicos de São Carlos). Termos como “politicagem”, “uso político do movimento” e “irresponsabilidade” foram utilizados pelos parlamentares, desqualificando a paralisação.

O vereador Tiago de Jesus (MDB) afirmou que há uma falta de diálogo e acusou o SINDSPAM por, segundo ele, não ter apresentado uma contraproposta à proposta apresentada oficialmente pelo governo municipal na última semana. “O prefeito fez a proposta, eles decidiram não aceitar e já partiram para a greve. Se não houve diálogo, foi por parte do Sindicato”, destacou ele.

Ele ainda quis fazer uma metáfora, dizendo que, assim como um pai quer o melhor para o filho, a Prefeitura quer o melhor para o funcionário municipal e, se não consegue fazê-lo, é porque não é possível. “Todo pai quer dar algo a mais para o filho. Mas também precisa pensar no todo, ser responsável. O ex-prefeito Airton Garcia deu 26% de aumento lá atrás. Existem grupos ideologizados e movimentos eleitoreiros”, disse ele, lamentando ainda que 12 mil estudantes teriam ficado sem aulas e sem merenda nesta segunda-feira, 13 de abril, no primeiro dia da greve.

Seu colega André Rebello (PSDB) foi na mesma linha. “Tenho um grande respeito pelo funcionário público, mas fiquei preocupado com o número de professores que aderiram à greve, volume que chegou a 50% do total de docentes. O pai e a mãe acabam perdendo o dia de trabalho. É um processo que tem efeito dominó. Isso torna a greve ilegítima. É uma greve política e perigosa”.

Dé Alvim (SOLIDARIEDADE) atacou durante a greve e o SINDSPAM. Segundo ele, o Sindicato está transformando os servidores em massa de manobra. “Existe uma irresponsabilidade do Sindicato. Deixaram 15 escolas sem nenhum aluno. Leandro Guerreiro foi até o CAIC e comemorou que lá estava tendo aula. Estão usando deste poder paralelo do Sindicato para fazer politicagem contra o prefeito Netto”.

OUTRO LADO – O vice-presidente do SINDSPAM, Lucinei Custódio, afirmou que as falas dos vereadores durante a sessão desta terça-feira o deixaram irritado. “Não são estes vereadores pelegos que vão atrapalhar nosso movimento. Eles só pensam em se reeleger e tirar vantagem para eles próprios”, enfatizou ele.

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