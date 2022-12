Família vítima da tragédia causada pela chuva é velada em Araraquara

Crédito: arquivo pessoal

Ainda sem saber o paradeiro da menina Gabriela Santos Leite, de apenas 10 anos de idade, familiares e amigos participam na manhã desta sexta-feira (30), do velório das outras pessoas que estavam no carro com ela na noite de quarta-feira (28), quando o HB20, que transportava a família caiu em uma cratera que se abriu na Avenida Padre Francisco Salles Culturato, Avenida 36, em Araraquara.



As homenagens começaram por volta de 7h30 e vão até 10h30, quando os corpos seguirão em cortejo até o cemitério particular, Parque dos Lírios, para o sepultamento.



Quem são as vítimas:

Grace Santos Leite, professora em Sorocaba, tinha 52 anos. É cunhada de Maria Helena e mãe dos gêmeos Piero e Luísa e de Gabriela Santos, que segue desaparecida;

Luísa Santos Leite, de 15 anos, irmã gêmea de Piero e filha de Grace;

Piero Santos Leite, de 15 anos, irmão gêmeo de Luísa e filho de Grace;

Gabriela Santos Leite, de 10 anos, filha de Grace (ainda desaparecida).

Maria Helena Ferreira Luiz, de 61 anos;

Paulo Afonso Ferreira Luiz, de 68 anos, marido de Maria Helena

Segundo informações, dentro do veículo engolido pela cratera, o corpo de Grace Santos Leite foi encontrado sem vida. Além dela, dois corpos de adolescentes também estavam no carro: Luísa Santos Leite e Piero Santos Leite.



O corpo de Maria Helena Leite Ferreira também foi encontrado em uma represa da fazenda Salto Grande, uma distância de aproximadamente 2 quilômetros do carro. Já a cerca de 500 metros do veículo, o águia da Polícia Militar localizou o corpo de Paulo Afonso Ferreira Luiz. O corpo de Gabriela Santos Leite, de apenas 10 anos, segue desaparecido e os bombeiros trabalham na tentativa de localizar a criança. As buscas foram retomadas na manhã de hoje.



Os seis familiares trafegavam pela Avenida 36, após deixaram o Shopping Jaraguá. A cratera se abriu e acabou engolindo o veículo em que estavam. O carro caiu no córrego Ribeirão das Cruzes, que tinha forte correnteza no momento diante da intensa chuva que atingia a cidade. Um motociclista, que por pouco também não foi arrastado, viu a queda do veículo no rio e foi uma das testemunhas da ocorrência. (Araraquara Agora)

