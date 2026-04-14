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terça, 14 de abril de 2026
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Inscrições para Corrida de 1º de Maio em Ibaté terminam nesta sexta-feira 

14 Abr 2026 - 15h07Por Da redação
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Corrida de rua - Crédito: PixabayCorrida de rua - Crédito: Pixabay

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, informa que as inscrições para a tradicional Corrida do Dia do Trabalhador, realizada em 1º de maio, seguem abertas até sexta-feira, dia 17 de abril.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na secretaria do Estádio Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A participação é totalmente gratuita.

O evento contará com medalhas para todos os participantes que concluírem a prova, além de troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3343-2323 ou comparecer diretamente ao local de inscrição, na Avenida Dr. Teixeira de Barros, 604, no Centro.
A corrida é uma oportunidade de incentivar a prática esportiva e celebrar o Dia do Trabalhador com saúde e integração entre a população.

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