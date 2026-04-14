Eixo SP lança vigas de novo viaduto na SP-304 e realiza interdições rápidas em Piracicaba

A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá sequência às obras de construção de dois novos viadutos no trecho urbano da SP-304 – Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Nesta quarta-feira (15), será realizado o lançamento de cinco vigas no dispositivo localizado no km 171, nas proximidades do Parque Piracicaba (Balbo).

A operação está programada para ocorrer das 6h às 17h. Durante o transporte das vigas até o canteiro de obras, serão necessárias interdições pontuais e rápidas no tráfego, com duração máxima de cinco minutos cada. Já a instalação das estruturas no local não causará interferências na circulação de veículos.

Segundo a concessionária, o lançamento das vigas representa um avanço importante no cronograma das obras. O projeto inclui também a construção de um viaduto no km 169, cujas vigas já foram instaladas em fevereiro. Com a nova etapa, o viaduto do km 171 começa a ganhar forma, assim como ocorreu com o dispositivo anterior, indicando o progresso das intervenções.

A previsão é de que os dois viadutos sejam concluídos até o fim do primeiro semestre deste ano. Além das estruturas, o projeto contempla a readequação das vias marginais e das alças de acesso à rodovia, além da implantação de calçadas para pedestres e pontos de ônibus.

Com as melhorias, a expectativa é eliminar cruzamentos perigosos e reduzir congestionamentos que eram frequentes na configuração anterior da rodovia, aumentando a segurança e a fluidez do tráfego. O investimento total da obra é estimado em cerca de R$ 30 milhões.

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