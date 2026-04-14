Colisão seguida de capotamento deixa vítima fatal na SP-310

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (13) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol, e resultou na morte de uma pessoa.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária Ecovias Noroeste, a colisão ocorreu por volta das 20h50, no km 452,5 da via, no sentido norte.
Segundo os dados apurados no local, uma caminhonete modelo Ranger trafegava pela faixa 1 quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um caminhão. Após o impacto, o veículo capotou e parou no canteiro lateral da rodovia. O condutor da caminhonete morreu no local, enquanto o motorista do caminhão nada sofreu.
As causas do acidente serão investigadas.