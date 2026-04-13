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segunda, 13 de abril de 2026
Ibaté

Homem é detido com revólver calibre 38 em abordagem

13 Abr 2026 - 07h42Por Da redação
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Homem é detido com revólver calibre 38 em abordagem - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ocorrência envolvendo arma de fogo mobilizou forças de segurança na noite deste domingo (12), por volta das 19h, na Rua Nelson São Marco, Jardim Mariana, em Ibaté.

De acordo com informações da ocorrência, a ação teve início após a Guarda Civil Municipal (GCM) receber denúncia sobre um indivíduo que estaria armado dentro de um estabelecimento comercial. Diante da situação, foi solicitado apoio da Polícia Militar para a realização da abordagem.

No local, as equipes realizaram a abordagem ao suspeito e localizaram um revólver calibre .38 da marca Taurus, carregado com seis munições intactas. Após a confirmação do porte da arma, o indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada pela equipe da GCM.

Ainda segundo o registro policial, foi arbitrada fiança ao suspeito, que realizou o pagamento e foi liberado para responder ao caso em liberdade.

A arma e as munições foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos legais cabíveis.

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