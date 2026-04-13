Homem morre após ser atropelado por moto na SP-255

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por uma moto na noite desta segunda-feira (12), no km 79 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara.

Segundo informações a vítima estava com um cachorro e ao tentar atravessar a pista, foi atingida pela motocicleta. Com a força do impacto, o pedestre ficou gravemente ferido.

O homem foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia até a Santa Casa, mas ao dar entrada não resistiu aos ferimentos. O animal sumiu e não foi encontrado, no local.

O motociclista teve ferimentos graves e foi levado para o hospital, porém não corre risco de morte. O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, prestaram apoio no resgate das vítimas.

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. As causa do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

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