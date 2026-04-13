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segunda, 13 de abril de 2026
Tristeza Na Região

Homem morre após ser atropelado por moto na SP-255

Vítima atravessava rodovia com um cachorro quando foi atingida e chegou a ser socorrida por equipes de resgate da concessionária mas ao dar entrada na Santa Casa não resistiu aos ferimentos

13 Abr 2026 - 21h23Por Flávio Fernandes
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Homem morre após ser atropelado por moto na SP-255 - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado por uma moto na noite desta segunda-feira (12), no km 79 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara.

Segundo informações a vítima estava com um cachorro e ao tentar atravessar a pista, foi atingida pela motocicleta. Com a força do impacto, o pedestre ficou gravemente ferido.

O homem foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia até a Santa Casa, mas ao dar entrada não resistiu aos ferimentos. O animal sumiu e não foi encontrado, no local. 

O motociclista teve ferimentos graves e foi levado para o hospital, porém não corre risco de morte. O Corpo de Bombeiros e a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, prestaram apoio no resgate das vítimas. 

A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e preservou a área, para o trabalho da perícia. As causa do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

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