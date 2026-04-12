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domingo, 12 de abril de 2026
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Telefone 153 da GCM de Ibaté está temporariamente fora de serviço

12 Abr 2026 - 08h20Por Jessica CR
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Telefone 153 da GCM de Ibaté está temporariamente fora de serviço -

A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que o telefone de emergência 153, utilizado para contato com a Guarda Civil Municipal (GCM), está temporariamente fora de funcionamento.

De acordo com a administração municipal, as providências para o reparo já foram solicitadas junto à empresa responsável pelo serviço telefônico. A expectativa é de que o atendimento seja normalizado o mais breve possível.

Enquanto o serviço não é restabelecido, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo número alternativo (16) 99766-3895, que também atende via WhatsApp.

 

 
 

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