Telefone 153 da GCM de Ibaté está temporariamente fora de serviço

A Prefeitura Municipal de Ibaté informou que o telefone de emergência 153, utilizado para contato com a Guarda Civil Municipal (GCM), está temporariamente fora de funcionamento.

De acordo com a administração municipal, as providências para o reparo já foram solicitadas junto à empresa responsável pelo serviço telefônico. A expectativa é de que o atendimento seja normalizado o mais breve possível.

Enquanto o serviço não é restabelecido, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal pelo número alternativo (16) 99766-3895, que também atende via WhatsApp.