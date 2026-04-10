Viaduto na Washington Luís será interditado para obras

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza, a partir da próxima quarta-feira (15), interdição parcial da passagem inferior do viaduto localizado no km 174 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, popularmente conhecido como trevo da Viviani. As alterações fazem parte do cronograma das obras de implantação da terceira faixa em ambos os sentidos da rodovia, ou seja, na parte superior do viaduto.

O fechamento nesta quarta ocorrerá na pista sentido Bairro-Centro. A previsão é de que os trabalhos desta primeira etapa sejam concluídos até o próximo dia 26. Durante esse período, o trânsito na pista contrária, no sentido Centro-Bairro, permanecerá liberado para todos os veículos, ciclistas e pedestres.

Em razão da interdição, os motoristas que seguem no sentido Bairro-Centro terão de utilizar rotas alternativas. Uma das opções será a passagem inferior do viaduto do km 176, que faz a ligação de bairros como Jardim Bonsucesso e Novo Jardim Wenzel à Avenida Castelo Branco. Essa passagem estava fechada em razão de obras, mas será reaberta nesta sexta-feira (10) pela concessionária para ser utilizada como opção de deslocamento durante as obras no trevo da Viviani.

Os motoristas terão outras alternativas para o deslocamento Bairro-Centro. Uma delas é pela Rodovia Washington Luís, seguindo na pista sentido Santa Gertrudes até o dispositivo do km 172. Outra opção é seguir pela Avenida Presidente Tancredo Neves para acessar a Rua 2 JI, no Jardim Inocoop, e em seguida fazer a travessia sobre a rodovia pelo pontilhão da Avenida 25.

Inversão do fechamento

Após a conclusão desta primeira etapa, o fechamento será invertido, passando para a pista no sentido Centro-Bairro e liberação do trânsito no sentido contrário. Essa inversão está prevista para ocorrer no dia 27 deste mês com os trabalhos seguindo até 8 de maio.

Nesse período, os condutores que estiverem seguindo no sentido Centro-Bairro serão direcionados para a alça de saída para a Rodovia Washington Luís, na pista sentido São Carlos, onde poderão fazer o retorno no dispositivo do km 176, passagem para o Jardim Bonsucesso.

A concessionária informa ainda que, após a conclusão dessas intervenções, o cronograma de obras prevê nova interdição do tráfego sob o viaduto nos dias 9 e 10 de maio. Desta vez, o fechamento será total, em ambos os sentidos, inclusive para pedestres e ciclistas. A interdição será necessária para o lançamento das vigas de sustentação das novas faixas da Rodovia Washington Luís.

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