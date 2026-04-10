Pastel e bolinho de milho são destaques da Gabii do Milho na festa em Água Vermelha

Gabii do Milho gabiidomilho - Crédito: divulgação

A tradicional Festa do Milho de Água Vermelha, que acontece nos dias 11 e 12 de abril, promete reunir moradores e visitantes em mais uma edição marcada por cultura, música, lazer e, claro, muita comida típica. Entre os destaques deste ano está a participação da Gabii do Milho, que chega ao evento levando sabor, dedicação e novidades especiais para o público.

Participando da festa com uma proposta cheia de identidade e carinho, a Gabii do Milho levará produtos preparados à base de milho, valorizando a tradição e o sabor caseiro que marcam esse tipo de evento popular. Entre os itens que prometem chamar a atenção dos visitantes estão o pastel de milho e o bolinho de milho, apresentados como novidade e exclusividade desta edição, oferecendo ao público uma experiência gastronômica diferenciada.

A barraca da Gabii do Milho será uma oportunidade para quem deseja conhecer novos sabores e experimentar receitas feitas com cuidado e autenticidade. A presença da marca reforça a valorização dos empreendedores locais, que ganham espaço em uma das festas mais queridas e aguardadas da região.

Com expectativa de grande público, a Festa do Milho de Água Vermelha mais uma vez celebra a força da cultura popular e da gastronomia típica, reunindo famílias e visitantes em um ambiente de confraternização e tradição. Para quem pretende passar pelo evento nos dias 11 e 12 de abril, a dica é aproveitar para conhecer de perto as delícias da Gabii do Milho, especialmente o pastel de milho e o bolinho de milho, que chegam como as grandes novidades desta edição.

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