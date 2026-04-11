Cartório Eleitoral estará realizado atendimento na Prefeitura de Ibaté neste final de semana

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Governo, informa que o atendimento itinerante do Cartório Eleitoral estará disponível no município nos dias 11 e 12 de abril (sábado e domingo), oferecendo diversos serviços essenciais à população.
A ação acontecerá no Paço Municipal de Ibaté, localizado na Avenida São João, 1771, Centro, com atendimento das 09h às 17h, facilitando o acesso dos eleitores que precisam regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral.
Durante os dois dias, serão disponibilizados serviços como:
Emissão do primeiro título de eleitor;
Emissão da certidão de quitação eleitoral;
Regularização de débitos de eleições anteriores;
Transferência de domicílio eleitoral para Ibaté;
Troca de local de votação.
Para ser atendido é necessário apresentar os seguintes documentos originais:
RG ou CNH, ou ainda certidão de nascimento/casamento;
Comprovante de endereço.
Atenção especial aos eleitores do sexo masculino nascidos em 2007: no caso de emissão do primeiro título, também será exigido o comprovante de alistamento militar.
A iniciativa visa ampliar o acesso da população aos serviços eleitorais, garantindo mais comodidade e incentivando a regularização do título de eleitor, fundamental para o exercício da cidadania.