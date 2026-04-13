Cartório Eleitoral Itinerante realiza 215 atendimentos em Ibaté durante fim de semana

A Prefeitura de Ibaté recebeu, nos dias 11 e 12 de abril (sábado e domingo), o Cartório Eleitoral Itinerante, que realizou 215 atendimentos no município. A ação foi promovida no Paço Municipal e teve como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral.

Durante os dois dias, os moradores puderam contar com diversos serviços essenciais, como a emissão do primeiro título de eleitor, emissão de certidão de quitação eleitoral, regularização de débitos de eleições anteriores, transferência de domicílio eleitoral para Ibaté e alteração do local de votação.

A iniciativa buscou ampliar o alcance dos serviços eleitorais, oferecendo mais comodidade aos cidadãos e incentivando a regularização da situação eleitoral. A presença do atendimento itinerante permitiu que muitos eleitores resolvessem pendências de forma rápida, sem a necessidade de deslocamento para outras cidades.

De acordo com a Prefeitura, a ação foi considerada positiva, reforçando a importância de levar serviços públicos diretamente à população e contribuindo para o fortalecimento da cidadania.

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