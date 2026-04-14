Serralheiro que morreu após ser atropelado por moto na SP-255 é identificado

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Foi identificado como Antônio Ferreira de Jesus, de 55 anos, o serralheiro que morreu após ser atropelado por uma moto na noite desta segunda-feira (13), no km 79 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência, Antônio tentava atravessar a pista com um cachorro quando foi atingido pela motocicleta. A vítima ficou gravemente ferida com a força do impacto e foi socorrida pelas equipes de resgate da concessionária até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

O técnico de informática de 38 anos, também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Apesar da gravidade, ele não corre risco de morte.

O serralheiro não portava documentos e o corpo só foi reconhecido pelo filho e a sobrinha na manhã desta terça-feira (14), no IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. Os familiares relataram que o homem havia saído de casa, para passear com o cachorro e não retornou.

A família soube através das redes sociais que ocorreu um atropelamento, na SP-255 e o paradeiro do animal ainda é desconhecido. O horário do velório e sepultamento de Antônio, não foi informado até o momento.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial, como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais, para investigar as causas do acidente.

Leia Também