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terça, 14 de abril de 2026
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Serralheiro que morreu após ser atropelado por moto na SP-255 é identificado

Corpo de Antônio Ferreira de Jesus foi reconhecido pelos familiares no IML (Instituto Médico Legal); vítima tentava atravessar a rodovia com um cachorro quando foi atingido pelo motociclista que também ficou ferido mas não corre risco de morte

14 Abr 2026 - 16h28Por Flávio Fernandes
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Serralheiro que morreu após ser atropelado por moto na SP-255 é identificado - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Foi identificado como Antônio Ferreira de Jesus, de 55 anos, o serralheiro que morreu após ser atropelado por uma moto na noite desta segunda-feira (13), no km 79 da rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência, Antônio tentava atravessar a pista com um cachorro quando foi atingido pela motocicleta. A vítima ficou gravemente ferida com a força do impacto e foi socorrida pelas equipes de resgate da concessionária até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. 

O técnico de informática de 38 anos, também ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Apesar da gravidade, ele não corre risco de morte. 

O serralheiro não portava documentos e o corpo só foi reconhecido pelo filho e a sobrinha na manhã desta terça-feira (14), no IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. Os familiares relataram que o homem havia saído de casa, para passear com o cachorro e não retornou.

A família soube através das redes sociais que ocorreu um atropelamento, na SP-255 e o paradeiro do animal ainda é desconhecido. O horário do velório e sepultamento de Antônio, não foi informado até o momento. 

O caso foi registrado em boletim de ocorrência no Plantão Policial, como homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais, para investigar as causas do acidente. 

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