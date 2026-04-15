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quarta, 15 de abril de 2026
Ribeirão Preto

Três morrem em confronto com o BAEP após furto de caminhonete na região

15 Abr 2026 - 10h02Por Da redação
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Viatura BAEP - Crédito: arquivoViatura BAEP - Crédito: arquivo

Uma ocorrência policial de grande repercussão foi registrada na noite desta terça-feira (14) na região de Ribeirão Preto, onde três suspeitos morreram após um confronto com equipes do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Segundo informações oficiais, o caso teve início após o furto de uma caminhonete no bairro Santa Cruz, na zona Sul de Ribeirão Preto. Horas depois, os suspeitos foram localizados em um canavial às margens da estrada vicinal Liliane Tenuto Rossi, entre os municípios de Guatapará e Pradópolis.

Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos teriam reagido à ação policial e efetuado disparos contra as equipes. Os policiais revidaram e, após o confronto, os três indivíduos foram encontrados mortos no local. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.

A caminhonete furtada foi localizada em meio à plantação de cana-de-açúcar e posteriormente devolvida ao proprietário. Além do veículo recuperado, um automóvel foi apreendido durante a ação, assim como três armas que, segundo a polícia, estavam em posse dos suspeitos.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do confronto.

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