É neste sábado: Festa do Branco Edição Retrô 2026 revive grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90

16 Abr 2026 - 11h10Por Jessica CR
A população está convidada para uma noite especial de muita música, dança e lembranças na 1ª Festa do Branco – Edição Retrô 2026, que promete reviver os grandes momentos das décadas de ouro: anos 70, 80 e 90, em uma verdadeira viagem no tempo.

O evento celebra a nostalgia dos tradicionais encontros do antigo clube ABASC e convida o público a vestir branco para entrar no clima da festa.

No palco, a animação ficará por conta da banda STR 80, além dos DJs Ricardo Reyes, Mara Porto e Alex Tello, que vão comandar a pista com uma seleção de grandes sucessos que marcaram época.

A festa acontece no sábado, dia 18, a partir das 20h, no Espaço Cultural Ipê Mirim, localizado na Estrada de Servidão B, nº 20, Bairro Bela Vista Saocarlense, ao lado da rotatória do Zavaglia e Ipê Mirim.

Além da programação musical, o evento contará com serviço completo de bar e comidas de boteco, garantindo uma experiência completa para o público.

A realização é da Mega Eventos, em parceria com o Projeto Flash Night.

Últimas meses. Reserve a sua pelo telefone/WhatsApp: (16) 99314-0954 ou (16) 99100-3746

A organização reforça o convite: vista branco, reúna os amigos e prepare-se para uma noite inesquecível de nostalgia e diversão.

