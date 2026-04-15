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Oportunidade para educadores: especialistas debatem estratégias para lidar com TEA e TDAH em sala de aula

15 Abr 2026 - 07h55Por Jessica CR
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Oportunidade para educadores: especialistas debatem estratégias para lidar com TEA e TDAH em sala de aula -

O grupo Entre Parentes realiza, nesta quarta-feira (15), às 19h, um webinar voltado a professores e profissionais da educação interessados em ampliar conhecimentos sobre inclusão escolar. O encontro terá como tema o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com foco nas vivências e desafios enfrentados no dia a dia das instituições de ensino.

A proposta do evento é promover reflexões e oferecer orientações práticas que possam contribuir para um ambiente educacional mais acolhedor e inclusivo. Durante o webinar, serão discutidas estratégias que auxiliem educadores a compreender melhor as necessidades dos alunos e a fortalecer práticas pedagógicas mais sensíveis às diferenças.

Segundo a organização, a psicóloga Ana Frederico, a médica psiquiatra Anna Paola e a psicopedagoga Raquel Vergilio afirmam que o encontro foi pensado especialmente para quem atua diretamente com estudantes e busca aprimorar sua atuação em sala de aula, promovendo uma educação mais consciente e humanizada.

Os interessados podem participar por meio do link: https://chat.whatsapp.com/EFaq5Gk4zrt1nVIUcxjcm3

LIVE TEA e TDAH
Data: 15 de abril de 2026
Horário: 19h
Transmissão: Clique aqui

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