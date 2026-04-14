Sicredi consolida atuação em São Carlos e ultrapassa 10 milhões de associados

O Sicredi oferece soluções completas para quem busca eficiência:



Linhas de Crédito: Portfólio abrangente para projetos pessoais, empresariais e agronegócio, com condições que apenas uma força nacional sustenta.

Consórcio: O planejamento de veículos e imóveis conta com as melhores taxas do mercado brasileiro.

O modelo de atuação da instituição é pautado por um compromisso claro: cuidar do negócio do associado é o negócio do Sicredi. Mais do que produtos financeiros, a marca representa a segurança de ter com quem contar.

A agência, localizada no Centro de São Carlos, na Rua Aquidaban n° 1090, está de portas abertas para quem deseja crescer com o pioneirismo de uma das maiores instituições financeiras do país.

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Com uma trajetória de 123 anos, o Sicredi se consolida como a primeira e maior instituição financeira cooperativa da América Latina. Hoje, a instituição é uma potência nacional com mais de 3.000 agências espalhadas por todo o Brasil, garantindo solidez e condições comerciais competitivas.