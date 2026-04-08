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quarta, 08 de abril de 2026
11/04

Forró do Tatá promete agitar São Carlos neste sábado no Country Club

08 Abr 2026 - 08h30Por Jessica Carvalho R
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Forró do Tatá promete agitar São Carlos neste sábado no Country Club -

 O clima nordestino vai tomar conta de São Carlos no sábado, dia 11 de abril, com a realização do tradicional Forró do Tatá. A festa acontece no São Carlos Country Club, com início marcado para as 17h30, prometendo muita música boa e animação até a noite.

A programação reúne atrações que valorizam o forró raiz e o ritmo contagiante que conquista públicos de todas as idades. No comando do som mecânico, o DJ Marcelo Uchôa leva clássicos no vinil direto da vitrola, garantindo aquele toque retrô especial. Já no palco, o público poderá dançar ao som do Trio Soriano e da Banda Forrozada, que prometem não deixar ninguém parado.

 Ingressos

Os valores variam conforme o lote:

  • 1º lote: R$ 45,00 ( encerrado)

  • 2º lote: R$ 50,00

  • Portaria: R$ 55,00

As vendas antecipadas podem ser feitas via Pix (16 99261-1459).

Após o pagamento, é necessário enviar o comprovante juntamente com o nome completo para o WhatsApp: (16) 99261-1459. Clique aqui

Importante: Em caso de desistência, não haverá reembolso do valor pago.

 Local

O evento será realizado no São Carlos Country Club, localizado na Rodovia Washington Luís, s/n – Km 234 – São Carlos

Instagram: Forró do Tatá

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