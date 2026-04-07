Baile do Branco retorna a São Carlos em 18 de abril com música e nostalgia

Baile do Branco - Crédito: IA

Um dos eventos mais tradicionais da cidade está de volta. O Baile do Branco acontece no próximo dia 18 de abril, a partir das 20h, no Espaço Cultural Ipê Mirim, prometendo uma noite marcada por música, confraternização e muito estilo.

Com proposta temática, o público é convidado a vestir branco, criando um ambiente sofisticado e ao mesmo tempo animado. A iniciativa resgata o charme das edições anteriores, que ficaram na memória dos são-carlenses quando o evento era promovido pelo Clube Abasc, reunindo grande público e consolidando-se como uma das festas mais marcantes da cidade.

A animação da noite ficará por conta da Banda STR 8, além dos DJs Ricardo Reyes, Mara Porto e Alex Tello. Serão seis horas de música, arte e muita alegria, com repertório especial que percorre os sucessos das décadas de 80, 90 e 2000.

O espaço contará com serviço de bar, comidas de boteco e estacionamento próprio com capacidade para até 100 carros, garantindo mais comodidade ao público.

Reservas de mesas: (16) 99314-0954

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