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quinta, 16 de abril de 2026
Segurança

Carro se solta de guincho e atinge outro veículo em São Carlos

16 Abr 2026 - 15h00Por Da redação
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Carro se solta de guincho e atinge outro veículo em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um veículo rebocado foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), pela Estrada Municipal Manuel Nunes, em São Carlos — via que dá acesso ao bairro Jardim Zavaglia.

Segundo as informações, um Peugeot que estava sendo transportado por um guincho acabou se soltando por motivos ainda a serem apurados. Desgovernado, o veículo seguiu pela via — que possui trecho em subida no sentido bairro–centro — e atingiu lateralmente outro carro que trafegava no mesmo sentido.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos.

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