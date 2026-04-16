Carro se solta de guincho e atinge outro veículo em São Carlos

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um veículo rebocado foi registrado na tarde desta quinta-feira (16), pela Estrada Municipal Manuel Nunes, em São Carlos — via que dá acesso ao bairro Jardim Zavaglia.

Segundo as informações, um Peugeot que estava sendo transportado por um guincho acabou se soltando por motivos ainda a serem apurados. Desgovernado, o veículo seguiu pela via — que possui trecho em subida no sentido bairro–centro — e atingiu lateralmente outro carro que trafegava no mesmo sentido.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos.

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