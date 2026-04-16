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quinta, 16 de abril de 2026
Segurança

Suspeito é detido por tráfico de drogas pela GCM em Ibaté

16 Abr 2026 - 14h08Por Jessica Carvalho R.
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Suspeito é detido por tráfico de drogas pela GCM em Ibaté -

Um indivíduo foi detido por suspeita de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (15), em Ibaté. A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, na Rua Benedito Barreto, no bairro Jardim Cruzado, nas proximidades da praça ao lado do PSF.

De acordo com o relatório da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região quando avistou um homem que, ao notar a aproximação da viatura, dispensou uma sacola plástica preta e tentou fugir.

Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram acompanhamento e conseguiram abordar o indivíduo poucos metros depois. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 46 em dinheiro.

Na sacola dispensada pelo suspeito, os guardas localizaram 15 porções de substância semelhante ao crack, 13 porções aparentando ser maconha e outras 3 porções de substância análoga à cocaína.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, juntamente com o material apreendido. A autoridade policial registrou a ocorrência, ouviu o suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

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