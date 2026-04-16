Golpe na compra de veículo pela internet causa prejuízo de R$ 9 mil a morador do Cidade Aracy

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um caso de estelionato foi registrado na Delegacia de Plantão de São Carlos após um morador do bairro Cidade Aracy cair em um golpe ao tentar comprar um veículo anunciado pela internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na manhã de terça-feira (14), após a vítima visualizar um anúncio de venda de um GM/Corsa Sedan, prata, ano 2002, publicado na rede social Facebook, pelo valor de R$ 9.950.

Interessado na compra, o homem iniciou conversa por WhatsApp com um indivíduo que se apresentou como vendedor. Durante a negociação, foi combinado o valor de R$ 9.550, sendo que a vítima informou que pretendia realizar o pagamento apenas após a entrega do veículo em sua residência, em São Carlos, o que inicialmente foi aceito.

Cerca de duas horas depois, um segundo indivíduo entrou em contato com a vítima, afirmando ser proprietário de uma revenda de veículos e dizendo que o primeiro contato seria seu funcionário. Nesse momento, foi solicitado um PIX de R$ 1.000, supostamente para custear o guincho que transportaria o automóvel até a casa da vítima. O pagamento foi realizado para a chave PIX indicada pelos suspeitos.

Na sequência, a vítima foi orientada a fazer um segundo PIX, no valor de R$ 4.000, destinado ao proprietário do veículo, o que também foi realizado. Ficou combinado que os R$ 4.000 restantes seriam pagos no momento da entrega do automóvel.

No entanto, pouco tempo depois, um dos suspeitos voltou a entrar em contato solicitando novo PIX de R$ 4.000, alegando que o valor seria necessário para regularizar o veículo antes da entrega. A vítima realizou o pagamento solicitado.

Após as transferências, o veículo não foi entregue e a vítima tentou contato com os envolvidos, mas foi bloqueada. O prejuízo total foi de R$ 9.000.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado ao distrito policial responsável pela área para investigação.

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