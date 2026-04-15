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quarta, 15 de abril de 2026
Segurança

Guarda Municipal age rápido e prende dupla por série de furtos no Centro de São Carlos

15 Abr 2026 - 17h33Por Da redação
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Guarda Municipal age rápido e prende dupla por série de furtos no Centro de São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

A atuação eficiente da Guarda Municipal de São Carlos resultou na prisão de dois indivíduos envolvidos em uma sequência de furtos na área central da cidade, na tarde desta quarta-feira (15).

A equipe, responsável pelo patrulhamento preventivo na região central, foi acionada por comerciantes após avistarem um homem, de 65 anos, e uma mulher, de 35, já conhecidos por práticas semelhantes em dias anteriores. Os furtos ocorreram em estabelecimentos localizados na Avenida São Carlos, Rua Geminiano Costa e Avenida Comendador Alfredo Maffei.

Com base nas informações repassadas, os guardas intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar e abordar a dupla pela Rua Geminiano Costa.

Durante a abordagem, foram encontrados diversos produtos provenientes de três comércios distintos — sendo duas lojas e uma farmácia.

Entre os itens recuperados estavam vitaminas furtadas da farmácia, além de bolos, doces, salgadinhos e peças de vestuário, como shorts e camisetas, subtraídos de outros estabelecimentos.

Após a abordagem, a equipe entrou em contato com os comerciantes, que compareceram ao local e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde reconheceram os autores e os produtos furtados. Imagens de câmeras de segurança também auxiliaram na confirmação das ações criminosas.

Questionados, os detidos confessaram serem usuários de drogas e afirmaram que praticavam os furtos com o objetivo de vender os produtos e sustentar o vício.
A rápida resposta da Guarda Municipal foi fundamental para cessar a ação criminosa e recuperar os bens subtraídos, reforçando a importância do patrulhamento ostensivo na região central.

Outros comerciantes, que já haviam sido vítimas da dupla em ocasiões anteriores, também compareceram à CPJ para reconhecimento.
Os dois indivíduos foram encaminhados ao delegado de plantão, permanecendo à disposição da Justiça.

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