Colisão traseira causa congestionamento na Avenida São Carlos

Crédito: SCA

Uma colisão traseira entre dois veículos foi registrada na tarde desta quarta-feira (15) na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério, no sentido rodovia–centro.

Segundo informações apuradas no local, há um semáforo no trecho e, por motivos ainda não esclarecidos, um Nissan Kicks colidiu na traseira de outro veículo.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais.

Com a batida, o Nissan Kicks ficou impossibilitado de se locomover e permaneceu no meio da via, causando congestionamento no trânsito da região até a remoção do veícul

Leia Também