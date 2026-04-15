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quarta, 15 de abril de 2026
Ibaté

Caminhão roubado é localizado abandonado em posto às margens da SP-310

15 Abr 2026 - 08h32Por Da redação
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Caminhão roubado é localizado abandonado em posto às margens da SP-310 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um caminhão roubado foi localizado abandonado em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, na noite de segunda-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, um caminhoneiro de 55 anos havia sido vítima de roubo no dia 12 de abril, em outra cidade da região. Na noite de segunda-feira, por volta das 23h, ele recebeu a informação de um conhecido que havia encontrado o caminhão estacionado em um posto, com a porta aberta e o interior todo revirado.

Após ser informado, o motorista seguiu até o local e confirmou que se tratava de seu veículo, um caminhão trator com duas carretas acopladas, que estavam abandonados na parte dos fundos do pátio do estabelecimento.

Temendo uma nova ação criminosa, o homem acionou a Polícia Militar Rodoviária, que compareceu ao local e realizou vistoria no veículo. Nenhum material ilícito foi encontrado no interior.

O caminhão e os dois semirreboques foram recuperados e encaminhados para os procedimentos legais. A perícia técnica também foi acionada para realizar os exames necessários.

O caso foi registrado no plantão policial e segue sob investigação para identificar os responsáveis pelo roubo.

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