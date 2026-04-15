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quarta, 15 de abril de 2026
Segurança

Homem é detido com carro furtado durante patrulhamento no Santa Angelina

15 Abr 2026 - 07h15Por Da redação
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Homem é detido com carro furtado durante patrulhamento no Santa Angelina -

Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira (15), após ser flagrado conduzindo um veículo com registro de furto no bairro Santa Angelina, em São Carlos.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 2h15 pela Rua Loengrin Marino, quando visualizou um veículo VW/Gol, ocupado por um único condutor. Foi realizada a abordagem e, durante busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado com o motorista.

No entanto, após consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que o veículo possuía registro de furto. Ainda durante a verificação, foi identificado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Questionado sobre a procedência do carro, o homem informou que teria adquirido o veículo em uma suposta “feira do rolo”, pelo valor de R$ 1.500, relatando que a negociação teria sido concluída em um centro comunitário da cidade.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos para as providências cabíveis.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o homem foi liberado. O veículo foi apreendido e foram adotadas as medidas administrativas necessárias. Também foram realizadas tentativas para localização do antigo proprietário do automóvel.

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