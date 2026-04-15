Colisão entre moto elétrica e carro deixa casal ferido no São João Batista

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma moto elétrica e um carro foi registrada na manhã desta quarta-feira (15), no bairro São João Batista, em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Blanco e Joaquim da Cruz Penalva.

De acordo com informações apuradas no local, o carro seguia pela rua Joaquim da Cruz Penalva, onde há sinalização de “pare”. Já a moto elétrica, ocupada por um casal, trafegava pela rua Antônio Blanco, no sentido bairro–centro, via considerada preferencial. O motorista do carro teria desrespeitado a sinalização, provocando a colisão.

Com o impacto, o casal foi arremessado ao solo. As vítimas foram socorridas por uma equipe do SAMU e encaminhadas à Santa Casa de São Carlos.

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