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quinta, 16 de abril de 2026
Tráfico

Adolescente é detido pelo BAEP com grande quantidade de drogas e dinheiro no São Carlos 8

Menor confessou a venda de entorpecentes e indicou sacola com cocaína, maconha, crack e outros entorpecentes

16 Abr 2026 - 22h39Por Flávio Fernandes
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Adolescente é detido pelo BAEP com grande quantidade de drogas e dinheiro no São Carlos 8 - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos, foi detido pelo BAEP (Batalhão de Ações Especiais) de Ribeirão Preto com grande quantidade de drogas no fim da tarde desta quinta-feira (16), no bairro São Carlos 8, em São Carlos. 

Segundo informações, os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida Cônego Albérico Volpe em um ponto conhecido de tráfico quando avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura, alguns tentaram fugir. 

Um jovem, que carregava uma sacola foi flagrado pela equipe dispensando o objeto momentos antes de ser abordado. Na revista, ele confessou que estava traficando. 

Os PMs recuperaram a sacola e localizaram grande quantidade de pinos contendo cocaína, crack, pedras da mesma droga, porções de maconha, dry, notas trocadas de dinheiro, moedas e uma máquina de cartão. Na sequência, o menor foi levado para o Plantão Policial. 

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, por ato infracional análago a tráfico de drogas. Em seguida, ele foi ouvido e liberado para os responsáveis. 

A DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) vai investigar o caso. 

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