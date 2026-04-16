Tenente-coronel Junqueira se despede do 3º BPRv após gestão marcada por resultados na região

Crédito: Foto: Divulgação/3º BPRv

O tenente-coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira, de 50 anos, se despediu na última segunda-feira (13), do comando do 3º BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), após um período de 1 ano e 6 meses à frente da unidade, em Araraquara. O oficial segue agora, para o CPRv (Comando de Policiamento Rodoviário), onde assumirá a função de chefe de Estado-Maior.

Durante sua gestão, Junqueira deixou uma marca de avanços estruturais e resultados expressivos no combate à criminalidade e na segurança viária. Um dos principais legados foi o início das obras da nova sede do batalhão, considerada um marco para o fortalecimento do policiamento rodoviário em São Carlos e região.

A nova estrutura contará com instalações mais modernas e funcionais, oferecendo melhores condições de trabalho aos policiais militares rodoviários e maior eficiência nas atividades operacionais e administrativas. A previsão é de que a unidade, seja inaugurada em junho.

Outro destaque foi a reativação das Bases Operacionais que anteriormente, funcionavam de forma monitorada. Com a medida, o 3º BPRv voltou a contar com todas as suas bases em pleno funcionamento, ampliando a presença policial nas rodovias e fortalecendo a capacidade de resposta às ocorrências.

Com mais de 28 anos de carreira na Polícia Militar — sendo mais de 25 dedicados ao Policiamento Rodoviário — Junqueira construiu uma trajetória sólida tanto na área operacional quanto na gestão estratégica. Ao longo da carreira, atuou em diversas funções dentro da unidade incluindo comandante de pelotão, comandante de companhia, oficial de operações e coordenador operacional.

Posteriormente, integrou o Comando de Policiamento Rodoviário, onde exerceu cargos de chefia, como chefe da Divisão Operacional e chefe do Estado-Maior. Sob seu comando, o batalhão — responsável por cerca de 7 mil quilômetros de rodovias em 204 municípios — registrou números expressivos.

Foram mais de 18 mil boletins de ocorrência, com redução de 7,8% nos sinistros de trânsito. Além disso, 1.125 infratores foram presos em flagrante, 511 motoristas sob efeito de álcool foram retirados de circulação, mais de 2 mil munições foram apreendidas e cerca de 33 toneladas de drogas foram interceptadas.

Na área acadêmica, o oficial é bacharel em Ciências Policiais, Direito e Administração Pública, além de possuir mestrado e doutorado pelo Centro de Altos Estudos Superiores da Polícia Militar. Atua ainda, como instrutor em cursos de formação e aperfeiçoamento de oficiais.

Reconhecido por sua liderança e disciplina, Junqueira acumula diversas condecorações, entre elas a Medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar, a mais alta honraria da PM paulista. Com a saída do tenente-coronel, o comando do 3º BPRv passa a ser exercido interinamente pela major Danielly Priscila Nonis, que permanece à frente da unidade até a próxima promoção de oficiais.

A expectativa é de que um novo tenente-coronel, seja designado para assumir o batalhão no mês de maio. A transição marca o fim de um ciclo considerado altamente positivo para o policiamento rodoviário na região, com avanços estruturais e operacionais que devem ter continuidade na próxima gestão.

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