Idosa de 67 anos é detida por furto em mercado na Vila Nery

Crédito: SCA

Uma senhora de 67 anos foi detida na tarde desta terça-feira (14), acusada de furtar produtos em um mercado localizado no bairro Vila Nery, na rua Lourenço Inocentini.

De acordo com relatos de seguranças e funcionários do estabelecimento, a mulher já teria sido vista anteriormente praticando o mesmo tipo de ação. Segundo as informações, ela utilizava um carrinho de compras fechado, o que dificultava a visualização dos produtos em seu interior.

Na ocorrência desta terça, a idosa entrou no mercado, colocou diversos itens dentro do carrinho e, ao passar pelo caixa, pagou apenas por um produto. Em seguida, deixou o local levando os demais itens sem efetuar o pagamento.

Diante da suspeita, o segurança do estabelecimento realizou a abordagem e acionou a Polícia Militar.

A mulher foi conduzida ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Ela permaneceu à disposição da Justiça.

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