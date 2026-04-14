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terça, 14 de abril de 2026
Segurança

Menor de 17 anos é detido por tráfico de drogas durante operação no CDHU

14 Abr 2026 - 11h19Por Da redação
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Menor de 17 anos é detido por tráfico de drogas durante operação no CDHU -

Na manhã desta terça-feira (14), uma operação conjunta das equipes de Força Tática de São Carlos e Araraquara, com apoio do Canil do BAEP, resultou na detenção de um menor de 17 anos por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro CDHU.

A ação, denominada “Operação Matricial”, foi realizada com o objetivo de coibir a prática de tráfico na região. Durante o patrulhamento pelo Condomínio 6, os policiais avistaram o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a presença das viaturas, o menor tentou esconder uma sacola próxima ao pilar da cobertura de uma garagem e, em seguida, saiu correndo.

A equipe realizou a abordagem rapidamente e, ao verificar o local onde o suspeito havia escondido o material, encontrou as drogas.
O adolescente foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. As drogas foram apreendidas e, após os procedimentos, o menor foi liberado ao responsável.

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