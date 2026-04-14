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terça, 14 de abril de 2026
Segurança

Operação policial localiza “casa-bomba” com grande quantidade de drogas no CDHU

14 Abr 2026 - 13h05Por Jessica Carvalho R.
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Operação policial localiza “casa-bomba” com grande quantidade de drogas no CDHU - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma operação policial realizada na manhã desta terça-feira (14), em São Carlos, resultou na localização de uma chamada “casa-bomba” no bairro CDHU.

A ação integrou uma operação matricial com foco no combate ao tráfico de drogas e contou com a participação de equipes da Força Tática e da ROCAM de São Carlos, além do apoio da Força Tática de Araraquara e do Canil do BAEP.

Durante patrulhamento pelo condomínio 6, os policiais, com auxílio de cães farejadores, identificaram um apartamento térreo que estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes. No interior do imóvel, foi encontrada uma grande quantidade de drogas.

De acordo com as equipes, não havia ninguém no local no momento da abordagem, sendo possível apenas a apreensão do material ilícito.

A ocorrência foi apresentada no Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde as drogas foram apreendidas e permanecem à disposição da Justiça.

 
 

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