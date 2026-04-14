(16) 99963-6036
terça, 14 de abril de 2026
Segurança

Adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada em Ibaté

14 Abr 2026 - 08h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Adolescentes são apreendidos com motocicleta furtada em Ibaté - Crédito: SCA Crédito: SCA

Dois adolescentes foram apreendidos na noite desta segunda-feira (13) após serem flagrados com uma motocicleta com alerta de furto, no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais realizavam patrulhamento pela região quando foram alertados por um morador, que informou ter visto um adolescente empurrando uma motocicleta preta para dentro de um imóvel localizado na Rua Antonio Jorge.

Ao chegarem ao endereço, os agentes visualizaram a motocicleta no interior do terreno, que não possuía muros ou cercas. Após consulta da placa no sistema de segurança, foi constatado um alerta de furto registrado no dia 10 de abril.

Os dois adolescentes saíram da residência ao perceberem a presença da equipe e foram abordados. Questionados, eles informaram que haviam comprado o veículo em conjunto por meio do marketplace de uma rede social, pagando o valor total de R$ 4,5 mil. Segundo relataram, o vendedor teria informado que a motocicleta estava sem documentação por se tratar de um veículo financiado com parcelas em atraso.

Durante as diligências, a possível proprietária do veículo foi localizada e orientada a procurar a unidade policial de sua cidade para formalizar o registro da ocorrência e posteriormente realizar a retirada da motocicleta.

A autoridade policial registrou o caso como ato infracional por receptação de veículo. Os adolescentes foram liberados aos responsáveis legais após assinatura de termo de compromisso, já que não houve emprego de violência ou grave ameaça.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio da Delegacia Seccional, onde passará por perícia. O caso será encaminhado para investigação pela unidade responsável.

Leia Também

Suspeito foge após tentativa de furto no cemitério Nossa Senhora do Carmo
Segurança06h13 - 14 Abr 2026

Suspeito foge após tentativa de furto no cemitério Nossa Senhora do Carmo

Homem é preso após agredir a companheira no Jockey Clube
Violência doméstica09h32 - 13 Abr 2026

Homem é preso após agredir a companheira no Jockey Clube

Cães invadem propriedade rural e atacam vaca prenha
Água Vermelha 09h27 - 13 Abr 2026

Cães invadem propriedade rural e atacam vaca prenha

Ocupante de carro morre após passar mal na rodovia Washington Luís
Segurança07h09 - 13 Abr 2026

Ocupante de carro morre após passar mal na rodovia Washington Luís

Acidente entre carro e caminhão é registrado em alça de acesso da Washington Luís
Segurança07h01 - 13 Abr 2026

Acidente entre carro e caminhão é registrado em alça de acesso da Washington Luís

Últimas Notícias