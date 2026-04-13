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segunda, 13 de abril de 2026
Água Vermelha

Cães invadem propriedade rural e atacam vaca prenha

13 Abr 2026 - 09h27Por Da redação
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Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 57 anos procurou a Polícia Civil para registrar ocorrência após perder uma vaca prenha que teria sido atacada por cães em uma propriedade rural localizada no distrito de Água Vermelha, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais, prevista no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais. A vítima relatou que arrenda uma fazenda onde realiza criação de gado para corte e que, em agosto de 2025, já havia registrado um episódio anterior, quando quatro cães invadiram o pasto e atacaram um bezerro. Na ocasião, ele conseguiu afastar os animais com um pedaço de madeira e o bezerro sobreviveu após receber tratamento veterinário.

Ainda segundo o relato, no início deste mês, o produtor percebeu o desaparecimento de uma vaca prenha prestes a parir. Após buscas na propriedade durante alguns dias, o animal foi localizado caído em uma área de mata, apresentando diversas mordidas pelo corpo. Um veterinário foi acionado e constatou que a vaca apresentava ferimentos graves, incluindo ruptura do reto e infecção generalizada. Diante do quadro irreversível, foi necessária a realização de eutanásia do animal, que estava gestante.

O homem informou às autoridades que o vizinho, um homem de 57 anos, é proprietário de diversos cães de médio e grande porte e seria o único morador das proximidades com animais desse tipo. Segundo o registro, fotos e vídeos dos ferimentos foram anexados ao boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.

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