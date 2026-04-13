Homem é preso após agredir a companheira no Jockey Clube

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (12), após agredir a companheira, uma mulher de 37 anos, em uma residência no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 3h21 para atender uma denúncia envolvendo descumprimento de medida protetiva. No local, a vítima relatou que possuía uma ordem judicial contra o companheiro, mas que, cerca de dez dias antes, havia permitido que ele voltasse a morar na residência após o homem afirmar estar sendo ameaçado e não ter outro local para ficar.

Na data do fato, segundo o relato da vítima, o homem teria se tornado agressivo devido à abstinência do uso de substâncias entorpecentes e passou a discutir com a companheira, desferindo dois tapas na cabeça dela. A mulher pediu que ele deixasse o imóvel, mas o homem se recusou, motivando o acionamento da polícia.

Os policiais localizaram o suspeito dentro da casa. Ele negou as agressões, mas recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial. Após análise da autoridade policial, o caso foi enquadrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha.

A vítima foi encaminhada para exame no Instituto Médico Legal (IML). Já o agressor foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça, sem direito a fiança neste momento.

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