Suspeito foge após tentativa de furto no cemitério Nossa Senhora do Carmo

Uma tentativa de furto mobilizou equipes da Guarda Municipal na madrugada desta terça-feira (15), em São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta das 00h30, no bairro Tijuca Preto.

De acordo com informações da corporação, a Central de Monitoramento identificou, por meio do sistema de vigilância, a presença de um indivíduo dentro do Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Viaturas que realizavam patrulhamento foram acionadas e se deslocaram rapidamente até o local.

Ao chegarem, os agentes visualizaram o suspeito já na área externa do cemitério e iniciaram a tentativa de abordagem. No entanto, ao perceber a aproximação das equipes, o indivíduo fugiu a pé e não foi localizado.

Durante a fuga, o suspeito abandonou um saco contendo diversas peças de bronze, além de uma carteira com documentos pessoais. Todo o material foi recolhido e apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permanece à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

Buscas foram realizadas nas imediações, mas até o momento ninguém foi detido.

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