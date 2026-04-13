Acidente entre carro e caminhão é registrado em alça de acesso da Washington Luís

Crédito: SCA

Uma colisão entre um carro e um caminhão foi registrada na manhã desta segunda-feira (13), no km 232 da Rodovia Washington Luís (SP-310), nas proximidades da alça de acesso ao bairro Jardim Tangará, em São Carlos.

Segundo relato do caminhoneiro, morador de Araraquara, ele trafegava pela faixa da esquerda no sentido interior-capital e realizava a ultrapassagem de um bitrem, enquanto o veículo Honda Civic seguia pela faixa da direita.

Ainda conforme o motorista — que conduzia apenas o cavalo mecânico e seguia para Capivari para acoplar uma carreta carregada — o condutor do carro teria mudado repentinamente para a faixa da esquerda. Sem tempo hábil para reação, houve a colisão na traseira do automóvel.

Com o impacto, o Civic rodou na pista e acabou atingindo um barranco na alça de acesso ao Jardim Tangará, ficando atravessado na via e causando lentidão no trânsito.

Equipes da concessionária EcoNoroeste estiveram no local, realizando a sinalização até a chegada da Polícia Rodoviária.

No carro estavam duas pessoas, um casal, que sofreu apenas ferimentos leves. Ambos foram socorridos e encaminhados à UPA Vila Prado.

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