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segunda, 13 de abril de 2026
Segurança

Ocupante de carro morre após passar mal na rodovia Washington Luís

13 Abr 2026 - 07h09Por Da redação
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Ocupante de carro morre após passar mal na rodovia Washington Luís - Crédito: Portal CCM Crédito: Portal CCM

Um caso de mal súbito registrado na tarde deste domingo (12) terminou com a morte de uma pessoa na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 217, entre os municípios de São Carlos e Itirapina.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pela rodovia, o automóvel modelo Onix trafegava no sentido sul quando precisou parar na praça de pedágio após a acompanhante da vítima acionar atendimento médico ao perceber que a pessoa apresentava mal súbito.

Uma equipe de resgate foi rapidamente enviada ao local, e a ambulância realizou os primeiros procedimentos ainda na praça de pedágio. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento emergencial.

Durante o deslocamento, a vítima entrou em parada cardíaca e foi removida por uma Unidade de Suporte Avançado até a Santa Casa. Apesar dos esforços das equipes médicas, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado posteriormente.

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