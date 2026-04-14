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terça, 14 de abril de 2026
"Inconfidentes 2026"

Polícia Civil prende jovem por tráfico de drogas durante operação em São Carlos

14 Abr 2026 - 15h58Por Da redação
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Polícia Civil prende jovem por tráfico de drogas durante operação em São Carlos -

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um jovem de 22 anos durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, realizado nesta terça-feira (14).

A ação fez parte da operação “Inconfidentes 2026”, coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior (DEINTER 3), e foi resultado de investigações que apontavam o imóvel como local utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Durante as diligências, os policiais localizaram e apreenderam porções de drogas dos tipos maconha, “dry” e ecstasy, além de uma balança de precisão, aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito admitiu que comercializava parte das substâncias apreendidas, relatando que realizava a venda principalmente em eventos.

Após o registro da ocorrência, o jovem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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